Prospective 2017 U.S. Cotton Plantings 2016 Actual (Thou.) 1/ 2017 USDA - NASS (Thou.) 2/ 2017 NCC Intended (Thou.) 3/ USDA Percent Change NCC Percent Change UPLAND SOUTHEAST 2,170 2,465 2,173 13.6% 0.1% Alabama 345 430 394 24.6% 14.2% Florida 102 85 108 -16.7% 5.4% Georgia 1,180 1,300 1,144 10.2% -3.1% North Carolina 280 340 267 21.4% -4.8% South Carolina 190 230 189 21.1% -0.4% Virginia 73 80 72 9.6% -1.0% MID-SOUTH 1,490 1,825 1,680 22.5% 12.8% Arkansas 380 500 389 31.6% 2.5% Louisiana 140 190 153 35.7% 9.5% Mississippi 435 550 552 26.4% 26.8% Missouri 280 285 289 1.8% 3.1% Tennessee 255 300 297 17.6% 16.6% SOUTHWEST 5,987 7,426 6,630 24.0% 10.7% Kansas 32 56 45 75.0% 42.0% Oklahoma 305 470 397 54.1% 30.1% Texas 5,650 6,900 6,187 22.1% 9.5% WEST 233 285 268 22.3% 15.1% Arizona 120 150 154 25.0% 28.3% California 66 85 65 28.8% -1.5% New Mexico 47 50 49 6.4% 4.5% TOTAL UPLAND 9,880 12,001 10,751 21.5% 8.8% TOTAL ELS 195 232 266 19.3% 36.9% Arizona 15 16 26 10.3% 79.6% California 155 190 204 22.6% 31.4% New Mexico 8 9 8 12.5% -0.8% Texas 17 17 29 0.0% 68.4% ALL COTTON 10,075 12,233 11,017 21.4% 9.4% 1/ USDA-NASS. 2/ USDA-NASS Prospective Plantings Report. 3/ NCC Planting Intentions Survey. View complete report